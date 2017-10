Reiseleder smuglet røyk

En kinesisk reiseleder fikk et forelegg på 20 000 kroner, etter at han prøvde å smugle med seg 6 000 sigaretter over Ørje i går ettermiddag. Sigarettene ble funnet i reiselederens bagasje da tollerne stanset en turistbuss. Reiselederen hevdet at sigarettene skulle gis bort som gaver.