Moss trakk krav til Bane Nor

Reguleringsplanen for jernbanen gjennom Moss er nå fri for innsigelser. Det ble den i går da bystyret i Moss vedtok å trekke et rekkefølgekrav som Bane Nor hadde innsigelser mot. Det betyr at arbeidet med dobbeltsporet kan fortsette så fort kommunen har behandlet klagene som har kommet inn.