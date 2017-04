Moss stasjon stengt

En feil med signalene gjør at Moss stasjon er stengt fredag morgen. Bane Nor får ikke gitt grønt signal. Selskapet jobber med å finne feilen, men de ikke vet hvor lang tid det vil ta å rette opp problemet. De henviser til skjermene på stasjonen og egne nettsider for oppdatert informasjon om avgangene.

NSB sier de reisende må regne med forsinkelser og innstillinger.