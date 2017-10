Moss kjører over Oppsal

Ola Lønn Jenssen scorer kampens tredje mål for Moss. Skuddet ser ut til å være ment som et innlegg, men går i stedet i en perfekt bue over Oppsals keeper. Dersom Østsiden beholder 2-1-ledelsen over opprykksrival Ørn, vil Moss være klare for opprykk til 2. divisjon.