Monica fikk sjokkregning – nå trekkes den

– Dette var en veldig god nyhet å få før jul. Saken har preget hele bygda. Det har vært en snakkis en stund, sier Monica Anstensen fra Aremark.

I september sendte kommunen ut et tilknytningsgebyr for vann på 18.750 kroner til 130 husstander, helt uten forvarsel og med svært kort frist til å betale regningen.

De fleste fikk bare fire dagers frist. Anstensen mottok sin regning først på ettermiddagen samme dag som betalingsfristen.

– Det kom veldig brått på og fremsto som veldig uprofesjonell behandling av innbyggerne fra kommunen. Det var nesten litt latterlig. Jeg hadde ikke mulighet til å betale det. Så jeg lot kravet gå til forliksrådet, sier hun.

– Eneste løsning

Også flere av de andre som fikk kravet lot det gå til forliksrådet. Men nå, etter tre måneders hard kamp, har politikerne i Aremark bestemt seg for å avslutte saken.

Håkon Tolsby er gruppeleder i Aremark Senterparti. Han beklager nå til innbyggerne i kommunen. Foto: Børre Ludvigsen

Kommunen tar regningen for de 130 husstandene og dekker utgiftene innbyggerne har hatt til advokathjelp i saken.

De av abonnentene som allerede har betalt kravet, vil få beløpet tilbakebetalt.

– Når det er en så stor konflikt, og så stor usikkerhet rundt om saken var foreldet eller ikke, så er dette den beste og eneste riktige løsningen, sier gruppeleder Håkon Tolsby i Aremark Senterparti.

Rådmannen: – Pinlig

Bakgrunnen for regningen er at Aremark kommune høsten 2014 tok over et vannverk som tidligere var privateid. Da visste verken kommunen eller innbyggerne at 130 husstander tilknyttet vannverket måtte betale en ny tilkoblingsavgift nå som det var nye eiere.

Først i sommer, nesten tre år senere, ble kommunen klar over at de hadde plikt etter loven til å kreve inn tilkoblingsavgiften.

De trodde da at foreldelsesfristen var i desember og at de fortsatt hadde god tid på seg.

Dette er det opprinnelige Søndre Aremark vannverk. Etter at kommunen bygde et nytt vannverk rett ved sendte de ut en regning som vakte sterke reaksjoner. Foto: Derek Bateman/NRK

Men i midten av september ble rådmannen anbefalt fra en advokat å sende ut regningen, med beskjed om at betalingsfristen var 18. september i år, siden det da hadde gått tre år fra vannverket ble overtatt.

– Hadde vi visst dette i 2014, så hadde innbyggerne fått regningen i 2014. Måten det blir gjort på nå, er pinlig. Ingen rådmann vil sende noen slik regning. Vi liker jo ikke å plage folk, sa rådmann Jon Fredrik Olsen til NRK i september.

Tolsby i Aremark Senterparti sier at det ble gjort en for dårlig jobb da kommunen tok over det privateide vannverket i 2014.

– Det har skapt et stort problem. Det har blitt gjort en dårlig jobb. Når de profesjonelle aktørene ikke har gjort en klar og tydelig avtale, så er det vanskelig, sier han.