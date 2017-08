Moi: – Vi kan overraske i Champions League

– Det er klart det er en tøff gruppe, men sånn blir det nesten uansett hvem man møter når det er Champions League, sier Mohamed Elyounoussi til NRK.

Hans sveitsiske lag Basel har ironisk nok havnet i det som av mange omtales som en lett gruppe. Manchester United, Benfica og CSKA Moskva er lagene som står mellom "Moi" og avansement.

– Manchester United og Benfica er favorittene, og Benfica kan faktisk vise seg å bli en like tøff utfordring som United. Men vi skal fokusere på oss selv og gjøre vårt beste for å hanskes med dem.

Hvilken av kampene gleder du deg mest til?

– United på Old Trafford blir selvsagt det største.

Dårlige minner for United

Men lite tilsier at hans Basel er sjanseløse, for så sent som i 2011 sørget nettopp sveitserne for at Manchester United fikk en tidlig exit i Champions League. Den gang, som nå, var også Benfica med i gruppa. En gruppe portugiserne vant foran Basel.

– Vi kan selvsagt overraske, erkjenner Moi.

– På hjemmebane tror jeg vi kan slå hvem som helst. Vi har en fair mulighet på andreplassen i gruppa, men topp tre og plass i Europa League er målet.

Mohamed Elyounoussi er for øvrig én av fire nordmenn som skal representere Norge i Champions League denne sesongen. Også fetter Tarik Elyounoussi skal spille, han for Olympiakos sammen med landsmann Omar Elabdellaoui. I tillegg har Kristoffer Ajer kvalifisert seg med skotske Celtic.