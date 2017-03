Moi og Tarik har blitt konkurrenter på landslaget

Særlig er han blitt bedre defensivt, noe som gjør ham mye hetere i kampen om landslagsplass.

– I starten var det en prosess å lære seg å kjenne et nytt land, ny klubb og kultur. Jeg brukte noen måneder på å komme i gang, men siden da har jeg spilt fast og til tider gjort det bra, sier "Moi" til NTB.

– Det er blitt en del målpoeng, og så har jeg fått en del skryt om at jeg har forbedret den defensive jobben, som er veldig viktig for å få spille i Basel. Treneren er veldig nøye på at vi må jobbe defensivt. Det har jeg fått klar beskjed om at jeg har gjort, og derfor spiller jeg også regelmessig.

At Birkir Bjarnason ble solgt til Aston Villa bidro også til at nordmannen rykket opp til førstevalg etter vinterpausen. Han fikk en pangstart med hattrick i vårsesongens første kamp, og siden har det ikke vært noen diskusjon om plassen hans.

Cupkamper

Moi Elyounoussi har tatt nivået i Basel og stortrives i Sveits. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Moi trives veldig godt i Basel.

– Det er mye å like der, og spesielt er det veldig god mat, med touch av både fransk og italiensk kjøkken. Jeg trives veldig godt også utenfor banen, sier han.

Han har hjulpet klubben til 17 poengs ledelse på tabellen.

– Basel er absolutt den største klubben i Sveits, og vi merker interessen hele tiden. Fotball er stort i Sveits, og å spille for Basel er veldig stort, sier han.

– Vi har vært gode denne sesongen, men alle vil slå oss, og hver kamp er som en cupkamp. Heldigvis har vi kvalitetene som skal til for å avgjøre de viktige kampene.

Mentor

Tarik Elyounoussi synes det er helt greit å bli utfordret av sin sju år yngre fetter.

– Treneren tar ut laget han mener er best. Hvis han velger Moi så får han en spiller som er god både offensivt og defensivt, som kan finne på det uventede og som er i bra slag, sier Tarik.

Lars Lagerbäck har under formasjonsøktene brukt dem som høyre kantspiller på hvert sitt lag.

– Så lenge en Elyounoussi spiller så er det fint for oss og for familien. Vi kan begge bekle begge kanter, men det er helt greit at vi konkurrerer om samme plass, sier Moi.

– Rivalisering? Nei, nei, nei. Tarik er fortsatt mentoren min. Det har han alltid vært.

Uansett om Lagerbäck velger "han med bart, eller han uten", som Tarik sier, er oddsen mikroskopisk på at en Elyounoussi er med i jakten på VM-poeng i Belfast søndag.