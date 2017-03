Mobilvideo avslørte gjengvoldtekt av 16-åring

Politiet oppdaget saken da de etterforsket en mann i slutten av tenårene for seksuelt overgrep mot en 14 år gammel jente våren 2015.

I forbindelse med etterforskningen fant politiet bilder og video på mannens beslaglagte telefon som viste en gjengvoldtekt av en annen jente, som viste seg å være 16 år gammel, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Nå har fire menn i alderen 18–20 år blitt dømt til fengsel for voldtekt av den 16 år gamle jenta. Ifølge avisen skal overgrepene ha skjedd over flere timer i en leilighet i Sarpsborg sentrum.

Pågrep tre menn

Det var i januar i fjor at politiet startet etterforskningen av den nå 20 år gamle mannen som var blitt anmeldt for seksuell omgang med en 14 år gammel jente.

Mannens telefon ble beslaglagt, og politiet gikk også gjennom hans Facebook-profil i jakten på elektroniske spor. På mobilen fant de flere bilder og videoer som viste overgrep av en annen ung jente.

Politiet klarte å identifisere jenta, og på bakgrunn av hennes forklaring og de innsamlede sporene valgte politiet å pågripe og sikte ytterligere tre menn på henholdsvis 18, 18 og 19 år.

Dømt til seks års fengsel

I begynnelsen av mars måtte alle de fire mennene møte for Sarpsborg tingrett tiltalt for voldtekt av den unge jenta. Ingen av dem erkjente straffskyld, men tingretten fant det bevist at alle de fire tiltalte var skyldige.

Den 20 år gamle mannen ble også dømt for seksuell omgang med barn under 16 år for overgrepet mot 14-åringen. Han må nå sone seks år i fengsel.

Den ene 18-åringen ble dømt til fengsel i fire år og seks måneder. Tre år av straffen er gjort betinget med en prøvetid på fire år og seks måneder.

De to siste mennene ble begge dømt til fengsel i fire år hvorav tre år er gjort betinget med en prøvetid på fire år.