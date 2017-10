Mistenkt for mordbrann

Svensk politi har pågrepet to personer og mistenker dem for å ha tent på et omsorgshjem i Hamburgsund i Tanum. Det skriver Bohusläningen. Bygget ble totalskadet i brannen torsdag kveld. – Vi mistenker de to for mordbrann, sier Hans König i politiet i Uddevalla. Politiet ønsker foreløpig ikke å komme med flere detaljer.