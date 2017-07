Mistenker forskerjuks på HiØ

Ledelsen på Høyskolen i Østfold mistenker en forsker for å ha jukset med data til et forskningsprosjekt. Det fortalte rektor Hans Blom på en pressekonferanse i dag. Jukset ble oppdaget under en kvalitetskontroll av prosjektet, som skal finne måter å få folk lettere inn i arbeidslivet. Nå er prosjektet satt på vent fram til et omfattende datagrunnlag er gjennomgått på nytt. Det er bare denne forskeren som er mistenkt, sier Blom.