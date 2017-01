Skagestad klar for FFK

Edvard Skagestad har i ettermiddag signert en to års kontrakt for Fredrikstad Fotballklubb. Forsvarsspilleren er 28 år gammel, opprinnelig fra Ås, men har spilt flere sesonger for Aalesund i Eliteserien.

– Han er en veldig solid type, og jeg er hundre prosent sikker på at han vil bidra som leder og bygge kultur her i klubben, sier trener Andrea Loberto.