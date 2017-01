Misnøye blant hundeførere i politiet

Ifølge tillitsvalgt i Østfold, Rune Grimstad, har det på det meste vært 12 tjenestehunder i distriktet, fordelt på Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. For tre år siden fikk hundeførerne en felles operativ enhet i Sarpsborg.

– Etter det har vi gått fra å være 12 til å bli seks, sier Grimstad.

Bekymret for utviklingen

Tillitsvalgt for hundeførerne i Østfold er bekymret for utviklingen og føler at de blir nedprioritert. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Og færre skal de bli.

– Av de seks er det fem godkjente hunder. Min egen hund er under opplæring. To av de seks har søkt seg bort, og én blir pensjonist i løpet av 2017, sier han.

Antall hunder vil da være nede i tre om det ikke blir ansatt flere. Det mener Grimstad er bekymringsfullt.

– En tjenestehund er uvurderlig i veldig mange etterforskningssaker. Vi finner ganske mange kilo narkotika med narkotikahundene i året. Og politihundene tar de tyvene som ingen andre klarer å ta. Vi klarer ikke å dekke behovet med så få hunder. Vi mener det er uforsvarlig å ikke ha nok tjenestehunder på jobb, sier han bestemt.

Har lagt frem forslag om 24 hunder

Politisjef i Øst politidistrikt, Jon Steven Hasseldal, sier at forslaget er at det skal være 12 politihunder i Østfold. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Politimester i Øst politidistrikt, Jon Steven Hasseldal, er ikke enig i at det er uforsvarlig.

– Vi har nå lagt et forslag på bordet som vi skal drøfte med fagforeningen. Forslaget er 24 hunder i Øst politidistrikt. 12 i nord og 12 i sør. Vi mener det vil gi en god dekning. Men jeg skjønner at hundetjenesten gjerne skulle hatt flere. Men slik vil det alltid være innenfor de ulike fagmiljøene. Men vi må balansere de ulike hensynene, sier han.

Med nord mener han Romerike og Sør Østfold og Follo.

Hundeførerne føler seg nedprioritert av politiet, hva tenker du om det?

– Dette er et helhetlig arbeid. Vi må se ting i sammenheng. Da må hundene veies opp mot andre ting. Det er mye som er viktig og vi har funnet ut at dette er det vi kan foreslå for drøfting nå, sier Hasseldal.

Den tillitsvalgte hundeføreren er ikke like rolig som Hasseldal når det gjelder bemanningen.

– At folk søker seg bort er et signal på at de mistrives. Hundetjenesten i Østfold har historisk sett vært et kjempefint sted å jobbe. De siste åra føler vi at vi ikke er ivaretatt og satset på. Og vi mener vi ikke får den anseelsen som vi mener å ha krav på fra ledelsen, sier han.

Dette synes politimesteren er leit å høre.

– Jeg synes det er fryktelig synd. Vi har involvert hundetjenesten i det nye distriktet i arbeidet med å rigge denne tjenesten, og vi lytter til dem. Men vi må som sagt ta en helhetsvurdering på dette, og da kan det være at det ser litt annerledes ut når man må se alle ting opp mot hverandre, sier politimester Hasseldal.