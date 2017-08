Mirmotahari ringte fra fengselet

Mens han satt i varetekt i februar skal den siktede advokaten Amir Mirmitahari ha ringt sin medsiktede bror flere ganger, det melder VG. De skriver at en teknisk feil på fengselstelefonen gjorde det mulig å ringe folk på utsiden. Sarpsborg fengsel sier at dette ikke skal skje og at hendelsen er meget beklagelig. Mirmotahari ble pågrepet og varetektsfengslet i juni i fjor da det ble kjent at han ba en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer i forkant av en rettssak.