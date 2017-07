– Dette føyer seg inn i det sporet som regjeringen har lagt seg på. De har en politikk som er veldig imot ulv. De prøver å tyne ut bestanden så hardt de kan, sier MDGs førstekandidat i Østfold, Håkon Borch, til NRK.

SKEPTISK: Østfold MDGs førstekandidat, Håkon Borch, er skeptisk til regjeringens tiltakspakke som skal gjøre det enklere og raskere å felle ulv. Foto: Privat

Blant tiltakene som skal innføres er varslingsplikt på tvers mellom fylker ved observasjon av ulv, å øke døgnsatsene for godtgjørelse til jegere som deltar i kommunale skadefellingslag, og å doble utgiftsdekningen til disse lagene. Regjeringen vil også utvide tidsrammen for fellingsperiodene fra hver tredje eller fjerde dag til opptil to uker, og å gi tillatelse til å bruke hunder i jakten på ulven.

– Dette er helt nødvendig. Særlig for de områdene som er utenfor ulvesonen, men som har mye ulv på beiteområdene, sier Ingjerd Schou (H).

– Jeg er skeptisk til om man kanskje vil gå ned på kravene om dokumentasjon og at man senker lista for hva som skal utløse felling, sier Borch.

Redd ulven blir utryddet

Borch mener dagens forvaltning ikke fungerer. Rovviltnemndene har vedtatt jaktkvoter på 50 ulver og vil skyte inntil 36 ulver i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold.

– De lokale nemndene gir tillatelse til at 70 prosent av at bestanden skal felles. Det er ikke sånn man forvalter en bestand. Det er et forsøk på utrydding, mener Borch.

– Ulv er et dyr som naturlig hører hjemme her, og da er det naturlig at vi tar vår del av ansvaret for å opprettholde artsmangfoldet.