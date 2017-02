Miljøjuks med lastebiler

Det er for lett for utenlandske lastebiler å komme seg unna med miljøsvindel. Det mener Norges Lastebileier-forbund. De mistenker at mange biler forurenser langt mer enn nødvendig, da de dropper å bruke renseteknologien Adblue, som er et tilsettingsstoff som nyere dieselmotorer må ha for å rense utslippene.