Mike Speight tar over damelaget

Sarpsborg 08 har ansatt engelskmannen Mike Speight som ny hovedtrener for damelaget, skriver klubben i en pressemelding. 65-åringen har tidligere vært trener for Moss og inngått i Vålerengas trenerteam. Speight har også vært engasjert som talentspeider for både Sunderland, Bolton og Celtic.