Metoo-ofre skal slippe å ta saken til domstolen

Det betyr at Likestillings- og diskrimineringsnemnda fra neste år skal få myndighet til å gi oppreising og erstatning i slike saker.

– Kvinner som har vært utsatt for seksuell trakassering har hatt et hull i sin rettssikkerhet. De har i praksis ikke hatt noe sted å ta saken sin, hvis ikke de har tatt den til domstolene. Men det har veldig høye kostnader, både økonomisk men ikke minst personlig og følelsesmessig, sier SVs Freddy André Øvstegård til NRK.

Freddy André Øvstegård (SV) kaller lavterskeltilbudet et et historisk gjennomslag. Foto: SV / Presse

Lavterskeltilbudet innebærer at diskrimineringsnemnda kan komme til avgjørelse i saker om seksuell trakassering, og eventuelt dømme overgriper eller arbeidsgiver til å betale oppreisning og erstatning, sier Øvstegård.

– Da må overgriper og arbeidsplassen ta ansvaret, og ikke offeret slik det ofte er i dag, hvor offeret ofte slutter i jobben.

– En seier

– Dette er en veldig god nyhet og er en seier for alle dem som er opptatte av at vi må ha et godt rettsvern for personer som er utsatt for seksuell trakassering, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm til NTB.

Bjurstrøm har tidligere slått fast at ofre for seksuell trakassering i praksis ikke har hatt et rettsvern og har støttet forslaget om et lavterskeltilbud.

Nå forventer hun at regjeringen raskt kommer til Stortinget med forslag om hvordan vedtaket skal gjennomføres.

Tre punkter

Det var SV og Rødt som før jul kom med hver sine representantforslag om tiltak mot seksuell trakassering i kjølvannet av metoo-kampanjen.

Torsdag leverte familie- og kulturkomiteen sin innstilling. Det er full enighet om tre forslag:

Styrke veilednings- og hjelpetilbudet til personer som utsettes for seksuell trakassering. Tilbudet skal ivaretas av Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Sikre at seksualundervisningen i skolen inkluderer grensesetting og respekt av andres grenser.

Avklare hvordan spørsmål om seksuell trakassering skal tas inn i Elevundersøkelsen eller andre relevante undersøkelser i skolen.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk til et forlik her, men jeg hadde håpet at også regjeringspartiene hadde blitt med på det viktigste forslaget om bedre rettsvern, sier saksordfører Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).

Neste uke skal saken opp til debatt i Stortinget.

Holdninger

Øvstegård mener det er viktig at skolene kommer mer på banen når det gjelder seksuell trakassering.

– Holdninger knyttet til egne og andres grenser og respekt for andres kropp, settes tidlig, derfor er det viktig at vi i skolen snakker om dette i seksualundervisningen, sier han.

Partiet Rødt sin vararepresentant til Stortinget, Seher Aydar er skuffet over at forebygging av seksuell trakassering ikke går inn i arbeidsmiljøloven. Foto: Peter von Tangen-Jordan / NRK

Rødt fikk imidlertid ikke flertall for flere forslag som går direkte på seksuell trakassering i arbeidslivet, blant annet at forebygging og oppfølging av seksuell trakassering skal tas inn i arbeidsmiljølovens bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Skuffende, mener partiets vararepresentant til Stortinget, Seher Aydar.

– Det er like mange som blir seksuell trakassert på jobb som på byen. Arbeidet mot seksuell trakassering bør styrkes i HMS-arbeidet, både gjennom arbeidsmiljøloven og i forskrifter, sier hun.