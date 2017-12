Menn i 50-årene lekte med fyrverkeri - hus tok fyr

Det ble full utrykning fra alle nødetatene, da det kom melding om brann i et rekkehus på Lisleby i Fredrikstad søndag kveld.

Rekkehuset består av fire boenheter og det bor totalt 11 personer i boligene. Ifølge politiet begynte det å brenne i persienner og markiser ved to av boenhetene, etter at to menn hadde fyrt opp fyrverkeri.

– Vi er langt fra imponert over dette. Dette er to godt voksne mannfolk som har lekt seg med fyrverkeri alt for nært bebyggelsen. Alt som går opp, kommer ned. Og i dette tilfellet kom det ned på markisene, sier Terje Marstad i Øst politidistrikt til NRK.

Beboere slukket

Flere av beboerne var bortreist da det begynte å brenne, men noen av dem som var hjemme forsøkte å få holde brannen nede ved hjelp av fem stykk 6-kilos pulverapparater.

Brannvesenet kunne dermed raskt få kontroll da de kom til stedet.

– Tre personer som hjalp til med slukkingen ble sjekket av helsepersonell for røykskader, men det er heldigvis ikke snakk om noe alvorlig. Dette kunne endt langt verre, og det er takket være andre personer at det gikk så bra som det gikk, sier operasjonslederen.

Én av boenhetene er ubeboelig på grunn av røyk og pulver fra slukkingen.

De to mennene, som begge er i slutten av 50-årene, ble avhørt av politiet på stedet og har blitt anmeldt for fyrverkeribruken.

– Jeg kjenner ikke detaljene i avhørene, eller om de har erkjent straffskyld. Men de kan nok vente seg en kraftig reaksjon, forteller Marstad.