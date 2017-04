– Vi spør ordføreren om vi skal ha et etisk regelverk for de folkevalgte, slik som vi allerede har for de ansatte i kommunen. Det er for at vi skal klare å trå riktig i det samfunnet vi beveger oss ut i, sier Janne Mustorp Ultvedt.

Janne Mustorp Ultvedt i Arbeiderpartiet etterlyser et etisk regelverk for folkevalgte i Eidsberg. Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Hun representerer Arbeiderpartiet, og sammen med SV og Senterpartiet stiller de nå spørsmålet til ordfører Erik Unaas (H) i kommunestyret om de trenger et etisk regelverk. Det skjer etter at ordføreren nylig stilte opp i en reklamekampanje for en lokal butikk som ville selge is.

– Det stusset vi litt på og vi hadde da en uttalelse til lokalavisa i forbindelse med saken, hvor vi tok opp dette med etisk regelverk for folkevalgte. Men det har ikke skjedd noe mer med saken, derfor ønsker vi nå å ha dette som en interpellasjon i kommunestyret, forteller Ultvedt.

– Behov for skjønn

En rekke norske kommuner har innført etiske regelverk som blant annet tegner grenser for habilitet. Eidsberg har slikt for ansatte, og ordfører Erik Unaas forteller at han forsøker å følge dette.

Han mener han ikke gjorde noe galt da han stilte opp i is-reklamen. Likevel åpner han for å diskutere et etisk regelverk for politikere, selv om han tror skjønn alltid vil være viktig.

Dagen etter at ordføreren stilte opp i reklamen, vedtok et enstemmig kommunestyre i Eidsberg den såkalte Mysenloven – en lokal «Kardemommelov» som blant annet ber innbyggerne om å alltid ha is i fryseren.

– Vi kan godt opprette regelverk også for politikere her i kommunen, men jeg tror uansett det vil være behov for skjønn. Det er noen grenseganger både ordfører, politikere og kanskje kommunestyret må gå opp i hvert enkelt tilfelle, sier Unaas.

Også tidligere har Unaas stilt opp i ulike kampanjer, blant annet for lokalavisa.

– Fort gjort

Ultvedt mener ordføreren gikk for langt i den konkrete saken.

– Akkurat her frontet ordføreren én spesiell, privat næringsaktør og man skal behandle alle likt. Det handler om å være uhildet og trå riktig. Vi tenker at han gikk for langt i den saken, sier hun og legger til:

– Så kan man forstå at det i en travel hverdag og med mye medieoppmerksomhet kan det være fort gjort å trå feil. Det er nettopp derfor vi mener det er viktig med et etisk regelverk.

Saken skal behandles som en interpellasjon i kommunestyret 20. april

– Det er helt greit, da får vi belyst problemstillingen Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet tar opp etter at vi innførte Mysenloven, sier Unaas.