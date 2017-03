Mener kommunen bør anke

Hvaler kommune bør anke saken om tilknytningsavgift til Høyesterett, mener rådmannen. 30 sjøboder ble i 1999 til 2002 oppført av et selskap som senere gikk konkurs. Nye eiere seksjonerte ut sjøbodene, og to rettssinstanser har nå sagt nei til at Hvaler kommune kan kreve avgift for å koble seg på vann- og klooakknett fra hver enkelt sjøbod. Rådmannen mener at Lagmannsretten har gjort flere feil i sin vurdering.