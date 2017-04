Flere hus har også fått spor av den karakteristiske gulfargen som brukes på svenske bilferger, melder Sveriges Radio P4 Väst.

– Jeg har en bil som bare er ett år gammel, så det var «inte speciellt kul» å få maling over den, sier Andreas Hellström til Sveriges Radio P4 Väst.

Politianmeldt

Andreas Hellström fikk lakken på bilen sin ødelagt av gul spraymaling. Foto: Joel Hansson/Sveriges Radio

Det var forrige uke at verftet starter malerjobben i det som skulle vise seg å være litt for mye vind. Foruten bilfergen, ble også to boligområder i nærheten spraymalt. Det er velforeningene som har talt opp sakene for Sveriges Radio.

Etter et møte mellom malerfirmaet og velforeningene tidligere i uken, skal malerne ha påtatt seg det økonomiske ansvaret for skadene. Ifølge SR.se vil det koste flere tusen kroner å vaske ren hver enkelt bil.

– Nå er ikke min bil blant de hardest rammede, men jeg har sett bilder av bilene til de som bor i området og det ser virkelig ikke artig ut, sier Hellström.

Politiet har også fått minst en anmeldelse i saken, men etterforskningen er foreløpig ikke kommet i gang.