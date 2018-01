Togtrafikken på Østre linje på Østfoldbanen står stille fordi ett av sporene forbi huset er satt ut av drift. Togene krysser vanligvis i Spydeberg, men den kraftige brannen fører til at de må krysse andre steder.

BaneNor melder at passasjerer må regne med forsinkelser.

Også fredag rykket alle nødetatene ut til den gamle bygningen som ligger helt inntil Østre linje i Spydeberg i Østfold.

Brannen var så kraftig at brannvesenets fagleder på stedet ifølge Smaalenenes Avis ikke ville sende inn røykdykkere. Etter flere timer med intens slukking, fikk brannmannskapene til slutt kontroll over flammene.

Men mandag ettermiddag kom det melding om at det igjen var full fyr i bygget.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kunne blitt Petter Solberg-museum

Også sommeren 2014 brant det kraftig i bygget, som har stått forlatt etter at ungdomsklubben flyttet ut av lokalene i 1997.

Også fredag kveld var det full fyr i bygningen. Politiet mistenker at brannen var påsatt. Foto: POLITIET

Bygningen er ikke tilkoblet strøm og politiet mistenker derfor at fredagens brann var påsatt.

– Det ble funnet ferske spor både inn og ut av bygningen. Dette sammen med at bygningen er ubebodd og uten strøm gir oss en indikasjon på at brannen kan være påtent, sa operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt til Smaalenenes Avis.

Også i 2014 var det mistanke om at brannen var påsatt.

Det har vært flere planer for å ta i bruk bygget etter at ungdomsklubben flyttet ut.

Blant annet lanserte rallystjernen Petter Solberg bygningen som et mulig sted for å etablere et rallymuseum for hans kjøredresser, premier og nærmere 40 biler, skriver lokalavisen.

Det ble også snakket om å bruke bygget som base for SFO ved Hovin Skole, men Spydeberg har nå satt av en halv million kroner til å rive bygningen.

Over lengre tid har uvedkommende tatt seg inn i bygningen ved å rive opp planker som har vært spikret over vinduene.