Melkebonde kjemper mot deponi nær beite

– Jeg vil ikke drive økologisk melkeproduksjon i et anleggsområde, sier Håvard Rud.

Bondens 75 melkekuer har beite helt inntil eiendommen hvor naboen har planer om et deponi og steinuttak på til sammen 775 dekar.

Rud er bekymret både for rasfare i det skrå terrenget og for forurensning av bekken som er drikkekilden til dyra hans.

– Ingen i verden kan få meg til å bo her hvis det blir pukkverk og deponi, sier kona hans, Bente Andreassen.

Hun frykter ras, bråk og støv på jordene. Nå har hun og mannen leid inn hjelp til å ta seg av kuene, og advokater for å kjempe sammen med naboene mot planene.

Plan om ny vei

Det er grunneier og bonde Eva Karina og Tommy Johansen Riiser som sammen med Isachsen anlegg AS har kommet med innspillet til ny kommuneplan for Trøgstad.

Ingen av dem ønsker å kommentere nabobøndenes synspunkter nå. Johansen Riiser viser til at de følger lovverket i prosessen.

Av det skriftlige innspillet deres går det fram at det er planer om en helt ny vei fra riksvei 22 og til deponiet. Dermed er det ikke nødvendig for lastebiler å kjøre på den smale fylkesveien. I dokumentet de har sendt til kommunen står det at ca. 567 dekar med dyrka mark vil bli deponi. Planen er å søke om å ta imot lettere forurensede masser.

Bekymret for støy

Før det blir deponi skal matjorda fjernes. Etter om lag 20 års drift vil gården ha fått mellom 150 og 200 dekar ny jordbruksjord.

Naboer og advokater samlet for å diskutere hvordan de skal få stoppet planene om et deponi i nabolaget. Foto: Anne Ognedal

– Jeg synes det er grunn til å stille spørsmål ved at man i det hele tatt diskuterer å plassere 3,5 millioner kubikk forurensede masser midt i et område hvor man produserer mat, sier advokaten som bistår Rud og naboene, Magnus Dæhlin.

To fjørfebønder frykter at støy kan skremme høner og kyllinger.

– Høns skal ha et rolig miljø, da fungere produksjonen best. Hvis det er uregelmessigheter, kommer produksjonen til å synke, forklarer fjørfebonde Jan Tore Skogstad.

– Det er livsverket vårt som står i fare her.

Henter ekstra kompetanse

Forslaget om massedeponi er et av om lag 40 innspill Trøgstad kommune har fått til arbeidet med ny kommuneplan, forteller kommuneplanlegger Marit Lillegraven Haakaas.

Kommuneplanlegger i Trøgstad, Marit Lillegraven Haakaas, jobber med forslag til ny kommuneplan. Den skal behandles i kommunestyret i mai. Foto: Anne Ognedal / NRK

– Det innspillet vil bli vurdert på lik linje med alle de andre innspillene gjennom en konsekvensutredning.

Disse skal blant annet innholdet utredning av behovet for arealer og ønsket utvikling i kommunen. Alle innspill vil bli vurdert i forhold til alt fra trafikksikkerhet, vann og avløp, forurensning, naturmangfold, støv og lignende.

I deponisaken har Trøgstad kommune tenkt at et konsulentfirma skal gjøre konsekvensutredningen.

–Det er fordi det er et tema som vi ikke er så vant til å jobbe med. Så vi tenker at vi kan hente inn litt ekstra kompetanse på det, sier Lillegraven Haakaas.