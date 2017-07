MC-fører tror han brakk armen

MC-føreren som har kjørt av Tomterveien ved Knapstad er en mann fra indre Østfold i 50-årene, opplyser operasjonssentralen i Follo. Han klager over smerter i armen og tror han har fått et beinbrudd. Politiet understreker at det ikke er noen mistanke om promillekjøring.