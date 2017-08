Måtte fikse foten hos tannlegen

Steinar Elnes tråkket på en jernsplint da han var på jobb. Etter å ha hatt splinten i foten i tre uker, bestemte han seg for å få den fjernet.

FORNØYD: Steinar Elnes er fornøyd med behandlingen han fikk hos tannlegen etter at legen ikke fikk fjernet splinten. Foto: Privat

– Jeg var hos legen først, men han turte ikke mer fordi han ikke hadde nok utstyr. Da dro jeg til tannlegen, og der fikk jeg hjelp, sier Elnes.

Det var tannlege Jostein Løkensgard i Rakkestad som tok på seg det noe uvanlige oppdraget for et tannlegesenter å være. Han fjernet jernsplinten som satt omtrent en halv centimeter under hudoverflaten.

– Vi er pliktige til å hjelpe

– Det er ikke vanlig at vi gjør slike oppdrag, men vi driver jo ute på landet. Det hender vi får inn en ødelagt finger eller lignende akutte småskader. Vi er pliktige til å hjelpe folk, sier Løkensgard.

Han har drevet tannlegesenter i 30 år og forteller at han har fått inn litt av hvert av forskjellige oppdrag i løpet av årene. Han hjelper folk hvis det er akutt. Pasienter har blant annet kommet til ham med problemer som flis gjennom fingeren, en ødelagt finger eller en brukket bomullspinne i øret. Elnes har også vært hos Løkensgard tidligere for å sy sammen en ødelagt finger.

JERNSPLINT: Splinten satt ca. en halv centimeter under hudoverflaten. Foto: Privat

Tannlegen i Rakkestad tror behandlinger som dette er noe særegent ved å drive utenfor storbyene.

– De får jo ikke inn disse pasientene på tannlegekontorene på Majorstua hvor det er leger og kirurger på hvert hjørne.

Løkensgard forteller at de har det medisinske utstyret som trengs for slike småoppdrag.

– Vi har operasjonslys, sug, skikkelig bedøvelse og fantastiske røntgenmaskiner.

Begrensningene setter seg selv

Løkensgard fjerner ofte visdomstenner og mener det kan være mer komplisert enn andre ting.

– Det er ganske mye enklere å sy i håndflaten enn å sy i munnen, sier tannlegen.

Han presiserer likevel at det ikke er vanlig at de tar imot slike oppdrag. De er tross alt tannleger og begrensningene setter seg selv.

UTE: Tannlegen fikk fjernet jernsplinten fra foten til Steinar Elnes. Foto: Privat

Steinar Elnes er veldig fornøyd med den hjelpen han fikk hos tannlegen og drar gjerne tilbake med lignende problemer.

– Nå bruker jeg bare ham fast, sier han og ler. Han legger til:

– Han ordner alt, og det er fort gjort. Reiser du på legevakta, sitter du der i mangfoldige timer før du kommer inn.