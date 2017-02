Måtte evakuere da det brant på sykehuset

To personer fikk røykskader, mens 18 personer ble evakuert etter hendelsen.

Skryter av de ansatte

Hans Arvid Nessje var blant pasientene som brått ble vekket da alarmen gikk åtte minutter over klokken tre i natt. Han fikk ikke panikk, og stolte på at de ansatte.

– Jeg var litt stresset da alarmen gikk, det gikk langt tid før de fikk slått av den. Men jeg forholdt meg rolig og lot de ansatte få lov til å gjøre det de skulle uten å mase, sier han.

Han sier at situasjonen var kontrollert.

– Det gikk rolig for seg. Jeg følte at de som jobber her hadde kontroll på det som skjedde. De var veldig profesjonelle. Evakueringen var effektiv og god. Det var ikke noe mas, sier Nessje til NRK.

Pasient og ansatt fikk røykskader

kommunikasjonsansvarlig ved Sykehuset Østfold, Bjørn Hødal, sier at de ikke tror det er en teknisk årsak til brannen. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Kommunikasjonsansvarlig ved Sykehuset Østfold, Bjørn Hødal, sier at ingen ble alvorlig skadet. Pasienten på rommet hvor det brant ble evakuert ved hjelp av to ansatte.

– Det er en pasient som har fått røykskader av brannen. Tilstanden er stabil og pasienten får behandling. I tillegg har en av de ansatte, som bistod under evakueringen, fått lettere røykskader, forteller kommunikasjonssjef i Sykehuset Østfold, Bjørn Hødal.

Sprinkleranlegget ble slått ut

Politiet undersøker hvordan branntilløpet startet. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Sykehuset arbeider nå med å rydde opp i området. Etter at sprinkelanlegget ble slått ut, kom det omtrent 12 centimeter med vann, opplyser kommunikasjonsansvarlig.

– Vi har fått bort vannet, og rommet der brannen startet er stengt av, slik at politiet kan gjøre sine undersøkelser. Et saneringsbyrå er kalt inn, og de arbeider med å gjøre klare rommene. Vi vet ikke hvor lenge avdelingen blir stengt, sier Hødal.

Hvordan synes du rutinene ved sykehuset har fungert?

– Det synes jeg har fungert veldig godt. Både teknologien, at varslingen fungerte, og personalet som skulle komme for å hjelpe til var her raskt, sier han.

Tror ikke det var en teknisk årsak til brannen

Sykehuset i Østfold måtte få vekk vann fra korridoren i dag. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Hødal er glad for at situasjonen kom raskt under kontroll.

– Det er alltid dramatisk med brann på sykehus, fordi konsekvensene er potensielt veldig store. Heldigvis ble brannen slukket av sprinkleranlegget. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, men det er brakt på det rene at det ikke er en teknisk årsak.

Operasjonsleder for politiet, Runar Eriksen forteller at de fikk melding om brannen ti over tre i natt.

Det har vært mye aktivitet i formiddag for å rydde opp på avdelingen. Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Da vi kom dit var alle på avdelingen evakuert. Brannen har startet inne på et rom, men årsaken tør jeg ikke uttale meg om. Brannvesenet meldte at de hadde kontroll på brannen allerede etter et kvarter.