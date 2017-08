Emilie fikk et nært forhold til høna hun valgte å kalle Grå. Foto: Elisabeth Øvreland Eriksen

– De var syke og måtte dø. Da ble jeg veldig lei meg. Jeg løp inn og gråt da de var her, sier 7 år gamle Emilie Øvreland Eriksen.

Det var Mattilsynet som kom til småbruket til familien i Rakkestad den dagen. Det som skulle være kos og hygge med hobbyhøner trippende på tunet, endte med vedtak om tvangsavliving.

Også for høna Emilie hadde passet litt ekstra på, og som hun hadde gitt navnet «Grå».

– Jeg løp for å gjemme Grå da de kom. Grå var tam, og vi lå på badet og så på Youtube sammen. Jeg har vært glad i den hele livet mitt, sier hun.

Emilie og Elisabeth synes det er trist at hønene deres måtte avlives. Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Sjokkert

Moren, Elisabeth Øvreland Eriksen, startet med noen få høner hjemme på småbruket, men endteetter hvert opp med flere hundre i stallen som hun hadde gjort om til hønsehus.

Nå er småbruket helt tomt for høns. Kun noen undulater er igjen. På grunn av smittefaren må gjester på bruket stå på behørig avstand.

– Jeg må ha på meg en drakt når jeg skal inn til de få fuglene jeg har igjen, sier Elisabeth.

Grunnen til at fuglene måtte avlives, var sykdommen Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT) - et smittsomt øvre luftveis-virus. Fuglene til Eriksen var ikke syke, men Mattilsynet hadde påvist antistoffer mot sykdommen - og krevde avliving.

– Jeg gråt mye. Jeg var sjokkert fordi det ikke syntes på fuglene. De var pigge, la godt med egg og spiste bra, forteller hun.

Elisabeth har fremdeles undulater på gården, men hun må ha på seg beskyttelsesdrakt for å unngå smitte når hun skal inn til dem. Foto: Elisabeth Øvreland Eriksen

Kan virke strengt

Karen Johanne Baalsrud er direktør for planter og dyr i Mattilsynet. Hun har forståelse for at det kan virke strengt med avliving av hønene. Foto: Mattilsynet

Direktør for planter og dyr i Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud, forteller at folk flest ikke er godt nok opplyst om farene for sykdom ved å ha høner i hagen.

Også tre andre besetninger med hobbyhøner i Østfold har blitt tvangsavviklet siden slutten av juni, etter å ha fått påvist antistoffene.

På landsbasis er det avlivet 38 besetninger av høner siden 2010. I kommersiell hønsedrift er det til sammenligning ikke funnet ILT siden 1971.

– Vi har ambisjoner og går kraftig til verks når vi finner noe. Det er derfor vi har så friske bestander av både fugler og andre husdyr i Norge.

Hadde det ikke holdt å holde fuglene i karantene?

– Det blir bare teoretisk interessant, for da ville vi ikke hatt noen kontroll på hvor viruset finnes. Jeg kan forstå at folk kan oppleve dette som strengt. Når man har høner på tunet, så tenker man ikke at man risikerer ting som dette, sier hun.

Ferdig med høner

På småbruket i Rakkestad skulle Elisbeth Øvreland Eriksen helst ha ungått masseavlivingen.

– Jeg ser hvor mye det har påvirket datteren min, så det blir ikke flere høns her på bruket på flere år. Vi orker ikke det, sier hun.

Eriksen har kjøpt fuglene på internett og forteller at det har vært som julaften hver gang familien fikk en ny fugl.

– Men jeg har virkelig gjort alle bommerter som det går an å gjøre, noe jeg tror er veldig vanlig når man begynner med høns, sier hun.