Måtte amputere etter saluttulykke

Mannen i 50-årene som 17. mai fikk armen delvis revet av i en saluttulykke i Mysen, måtte amputere armen fra albuen og ned.

Det forteller ordfører Erik Unaas i Eidsberg kommune.

– Operasjonen i går var vellykket, de klarte å redde overarmen, men de har måttet amputere. Han har enda en operasjon han må gjennom, men det går mye bedre enn fryktet, sier Unaas.

Ulykken skjedde i forbindelse med saluttering på Høytorp fort i Mysen da en ladning gikk av under selve ladingen av kanonen.

Høytorp fort er Norges største innenlandsfestning, og ble bygget i perioden 1912 til 1918. Det salutteres med 21 skudd med kanoner fra fortet 17. mai.

Om den tradisjonen fortsetter etter den dramatiske ulykken er ikke bestemt.

– Videre aktivitet på Høytorp fort av militær karakter har vi ikke tatt stilling til enda, det må vi ta senere, sier ordføreren.

Etterforsker saken

Området ble sperret av umiddelbart etter ulykken, og en bistandsanmodning ble sendt til Forsvaret.

Talsmann ved Forsvarets operative hovedkommando, Ivar Moen forteller at bombegruppa var på stedet i går.

– Jobben vår blir å se hvor saluttammunisjonen kommer fra, og ivareta sikkerheten rundt ammunisjonen som var igjen. Det fjernet vi i går, sier Moen.

Foreningen for Høytorp fort står for salutteringen, og fikk i dag komme inn for å hente utstyret sitt.

– De fikk også hentet kanonene og satt de tilbake på lageret, forteller Unaas.

Dramatisk

Ifølge TV2 var FN-veteran Joe Atle Grythe Sæterbø en av dem som løp til for å hjelpe de skadde.

Det går etter omstendighetene bra for begge som ble skadd, og mye bedre enn fryktet, sier ordfører Erik Unaas. Foto: Marly Jesus Eritsland Cortes

– Vi startet med den livreddende biten og så etter skade, så sjekket vi om vi hadde kontakt med den skadde. Det er en tøff ting å gjøre, men det gikk på autopilot, sier Sæterbø til kanalen.

Mannen ble sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse, og ble operert fredag ettermiddag.

En mann i 20-årene ble også skadd i ulykken, og ble kjørt til sykehuset i Østfold med overfladiske splintskader. Unaas forteller at han ble sjekket ut av sykehuset i natt.

