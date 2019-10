– Her har jeg ingen følelse av å være på sykehus. Her kan man være med venner eller kjærester på et hyggelig sted uten være nødt til å sitte på sengekanten, sier Jørgen Tronstad.

Han er midt inne på kreftavdelingen på Sykehuset Østfold. Denne dagen er det åpning av et oppholdsrom som ikke likner noe annet på sykehuset. Her det ingen sykehussenger.

Det er dype skinnstoler, tapet og bilder på veggene, pynteting og friske planter.

Rommet har fått navnet «Mathilderommet» etter datteren som døde for fem år siden. Å se rommet ferdig, gjør ham stolt.

Jørgen Tronstad og Åsa Lier, foreldrene til Mathilde, er glade for at datterens idé om et hyggelig rom på sykehuset har blitt realisert. Foto: Ingrid Mathilde Langvik/NRK

Donerte sparepengene

Det var våren 2013 at Mathilde ble syk mens hun gikk på folkehøgskole. Hun fikk påvist kreft, og i over et år gikk hun inn og ut av sykehus for behandling. På Radiumhospitalet i Oslo hadde de et oppholdsrom for unge voksne, og et slikt tilbud savnet hun ved Sykehuset Østfold.

Mathilde hadde i flere år jobbet ved siden av skolen, og målet var å bruke pengene til å etablere seg sammen med kjæresten. De siste ukene før hun døde i august 2014, hadde familien flere samtaler, også om hva sparepengene skulle brukes til.

– Vi visste at Mathilde kom til å dø. Hun ville at sparepengene skulle brukes til noe meningsfylt. Hun ville at et slikt rom på sykehuset skulle være et fristed. Man skulle glemme at man var syk, og man skulle kunne kose seg med venner og ha det hyggelig, sier Mathildes mor, Åsa Lier.

– Trenger avkobling

Det skulle gå lang tid før «Mathilderommet» ble klart til åpning. Da hun døde var det bestemt at det gamle sykehuset skulle legges ned, og et år senere flyttet sykehuset inn i nye lokaler utenfor Sarpsborg. Der var det imidlertid ikke noe slikt rom.

Fem år etter at Mathilde døde i 2014 startet arbeidene med å skape «Mathilderommet» på Sykehuset Østfold. Foto: Ingrid Mathilde Langvik/NRK

Men ideen til Mathilde ble aldri glemt. I tillegg til hennes sparepenger, har sponsing fra veldedige organisasjoner gjort det mulig å realisere drømmen.

Ledelsen ved sykehuset er strålende fornøyd med resultatet.

– Vi vet at ungdom trenger avkobling fra de hvite rommene og behandlingen. De vil trekke seg tilbake med kjæreste og venner, kanskje spise pizza og se en film i mer familiære omgivelser, sier avdelingssjef Andreas Stensvold ved sykehusets kreftavdeling.

Tror på lettere sykehusliv

Foreldrene til Mathilde skryter av behandlingen datteren fikk på diverse sykehus de siste månedene før hun døde. Og mens hun stadig ble mer preget av sykdommen, hadde hun masse kontakt med både venner og kjæresten.

Nå er foreldrene stolte av at ideen til datteren har blitt realisert. En idé som de tror vil gjøre det litt lettere for unge voksne å få være med venner og kjærester gjennom sykdommen.

– Det føles som om vi får avsluttet det med Mathilde på en god måte. Det er først nå vi får gjort dette, sier Åsa Lier.