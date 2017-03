– Jeg har fått over 600 hyggelige meldinger fordelt på Facebook, Instagram og Snapchat. Jeg har også blitt stoppet på gata. Det er helt vilt. Folk har skrevet lange meldinger til meg hvor de roser meg for å fortelle om saken, sier hun.

Antonsen har fått mange meldinger på Facebook, men også på Snapchat og Instagram. Foto: Screenshot / Facebook

– Håper folk spør hvis de lurer på noe

Antonsen, som opprinnelig er fra Horten, har en Snapchat-profil med omtrent 20.000 følgere. Der selger hun bilder gjennom en SMS-tjeneste. Hun har også stilt opp i blader og nettsteder toppløs.

26-åringen er vernepleierstudent ved Høgskolen i Østfold. Etter hvert ble Antonsens bigeskjeft som toppløsmodell kjent for ledelsen. Etter møter, veiledning og brevkorrespondanse, har instituttledelsen valgt å sende saken til skolens skikkethetsnemnd. I mai skal de vurdere Antonsens skjebne.

Tung tid

Studenten sier det har vært en tung tid etter hun fikk vite at hun står i fare for å bli kastet ut av skolen.

– Jeg har slitt veldig, men all den positive responsen de siste dagene har hjulpet veldig. Det har selvfølgelig også kommet noen slemme kommentarer, som for eksempel at jeg ikke fortjener å fullføre utdannelsen. Men dette har jeg valgt å se bort i fra, sier hun.

I morgen skal hun tilbake på skolebenken, og er spent på hvordan det blir.

– Jeg vet ikke helt hva jeg forventer, men jeg skal gå med hodet høyt hevet. Jeg håper folk kommer bort til meg og spør hvis de lurer på noe, i stedet for å sitte og hviske om meg. Spør du, får du svar, sier hun.

Både menn og kvinner har skrevet til Lene Antonsen. Foto: Screenshot / Facebook

Tre ble utestengt i 2015

Informasjonssjef ved Høgskolen i Østfold, Tore Petter Engen, ønsker ikke å kommentere enkeltsaken, men sier at alle universiteter og høgskoler i Norge er bundet av en felles forskrift om skikkethetsvurdering.

– Hvis man blir kjent uskikket kan man få en utestengelse fra 0-5 år. Da gjelder det for alle universitet og høgskoler med den utdanningen.

I forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, står det at «En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket».

Marianne Andenes, leder i Norsk studentorganisasjon, sier det kun var to sykepleierstudenter og en lærerstudent som ble utestengt i 2015.

– Som regel stopper det etter at det har kommet inn tvilsmelding. I 2015 var det 150 tvilsmeldinger. Det er ganske få saker om går videre og ender med konklusjonen utestengelse.