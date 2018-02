Martin (18) brakk begge beina på to dager

Sist helg tok Myklebust og kompisen Mathias Nilsen turen til København for å se Ståle Solbakkens menn spille mot Brøndby.

Dagen før storkampen skulle de to på sightseeing i hovedstaden, men de hadde dårlig tid og måtte løpe etter bussen. Da gikk det galt den første gangen.

– Jeg skulle bare løpe skrått over veien, men tråkket feil på fortauskanten og brakk ankelen i høyrefoten, sier han.

Det var Fredriksstad Blad som først skrev om 18-åringen.

Hinket opp tribunen

Myklebust hinket videre inn på bussen, der foten hovnet opp så mye at han ikke fikk av seg skoen. Noen dansker på bussen forklarte at hevelsen tydet på at foten sannsynligvis ikke var brukket.

– Jeg ville ikke kaste bort tiden med å dra på sykehus, så jeg hinket rundt i sentrum hele dagen og hadde vondt, forteller han.

Dagen etter var det duket for toppkampen i Parken. 18-åringen forteller at han hinket opp trappene til plassene øverst på tribunen.

– Det var forferdelig vondt, men jeg ville ikke skuffe kompisen min. Jeg hinket ned åtte etasjer, bort til en buss, så opp hele tribunen. Jeg hinket seksti skritt i hver etappe og brukte vel 30–40 minutter, sier han.

Fra toppen av tribunen kunne han se Brøndbys Kamil Wilczek senke favorittlaget hans med en scoring etter en halvtime.

Parken stadion i København har en kapasitet på 38.000 tilskuere. Martin Myklebust måtte hinke hele veien til toppen av tribunen. Foto: \--330200720--\, Erlend Aas / NTB scanpix

Fortsatt på sykehus

Samme kveld, på vei til bussen som skulle frakte kompisene hjem til Norge, smalt det nok en gang. Denne gangen i venstrefoten.

– Vi tok taxi til busstasjonen, så vi hadde vi god tid og gikk inn for å slappe av i et kulturhus. På vei ut snublet jeg i et teppe som hadde krøllet seg. Jeg klarte å tråkke over med venstrefoten og hørte at det knakk. Så da gikk jeg til bussen med to brekte bein, sier han.

Røntgenbildene viser bruddet i beinet til Myklebust. Det tar tre måneder før han kan belaste høyrefoten igjen. Foto: Privat

I over seks timer satt han med store smerter i beina. Da han kom hjem dro han rett til legevakta, før han ble sendt videre til Sykehuset Østfold på Kalnes. Der ble han operert i helgen.

– På lørdag fikk jeg seks skruer og en plate i høyrefot og en skrue i venstre. Jeg ligger fremdeles på Kalnes, og har hatt mye smerter i natt, forteller han.

Myklebust spiller til daglig fotball i hardtsatsende Råde i Østfold. Nå må han belage seg på å se seriestarten fra tribuneplass.

– Det blir rolige tider i rullestol for meg fremover. Det er litt kjipt, men jeg må bare komme over det. Det var ikke helt verdt det, fordi København tapte. Men så er det en tur vi har snakket om siden vi var små, så det var litt verdt det likevel, sier Myklebust.