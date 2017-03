Maraton-motstanderne møtes igjen: – Flere har visse skavanker

– Vi har ingen referanser på dette. Ingen har vært med på dette før, så vi får se hvordan det slår ut, sier Sparta-trener Lenny Eriksson til NRK.

Det er bare et par timer til kampstart når han og spillerne ankommer Sparta Amfi. Stemningen er mildt sagt spent.

For etter en åtte og en halv timer lang maratonkamp som ble avsluttet natt til mandag, har det vært knapt med tid til å restituere seg for spillerne.

Dermed tar også treneren visse forholdsregler.

– Det er sikkert individuelt hvordan folk fungerer i dag etter kampen på søndag. Derfor må vi ha en plan B, og kanskje også en plan C klar, sier Eriksson.

– Flere med skavanker

USIKKER: Sparta-trener Lenny Eriksson har lagt både en plan B og en plan C ettersom han ikke aner hvor mye som sitter i kroppen etter søndagens kamp. Foto: Sebastian Nordli / NRK

Sparta-kaptein Niklas Roest var en liten tur på isen tidligere i dag til en rolig treningsøkt. Han fokuserer mest på at motstander Storhamar hadde en like tøff kamp som dem i den forrige kvartfinalen.

– Det er flere som har visse skavanker. Men det er likt for begge lag, og det er dette som er morsomt med sluttspill. Det er kamper annenhver dag og beintøft. Og det er klart det blir ekstra tøft når vi spilte tre kamper i stedet for en i helgen, sier Roest.

Søndagens kamp ble så utmattende at mange av spillerne slet med kramper. For andre ble det knapt med søvn den påfølgende natten, og gårsdagen gikk med til å lade batteriene.

Så stor var anstrengelsen at flere tok til orde for å endre på reglene slik at man unngår at kampene i fremtiden blir så lange.

Desperate spillere

For Sparta er det vinn eller forsvinn i kvartfinalekampen på hjemmebane klokken 19 i kveld. De møter nemlig Storhamar i en serie på inntil syv kamper, der den første som vinner fire går videre til semifinalen.

Storhamar leder nå denne serien 3–2. Med tap er derfor Spartas sesong over.

– Vi må være desperate, men også blande det med taktisk disiplin. Det har vært jevne kamper hele veien, så den som vil mest vinner, sier Roest.

Joakim Jensen, som avgjorde den historiske kampen natt til mandag, sier han føler seg bra i dag.

– Vi er klare for å gjøre jobben i dag og avgjøre på tre perioder. Da får vi en hyggelig busstur hjem, sier Jensen.