Kvinnen ble funnet død i leiligheten sin i starten av november i fjor. Da konkluderte legen med at hun døde av naturlige årsaker.

Hun ble derfor kremert før politiet startet drapsetterforskning senere samme måned.

Mannen nekter straffskyld, men erkjenner å ha dekket til kvinnens luftveier og å ha filmet det som skal være kvinnens siste minutter i live, ifølge SVT.

En mann i 40-årene som var vikar i hjemmetjenesten i Strömstad kommune er tiltalt for å ha drept en 94 år gammel pleietrengende kvinne.

Kvinnen bodde midt i Strömstad sentrum, 20 minutter fra grensen til Norge. Byen er en populær destinasjon for både ferierende og handleglade nordmenn.

Ifølge tiltalen kvalte mannen i 40-årene kvinnen ved å ta plastfolie rundt ansiktet hennes, slik at hun ikke klarte å puste.

Han er også tiltalt for å ha filmet drapshandlingen.

– Det er en forferdelig treminutters film som viser en persons siste minutter i livet, sier etterforskningsleder Daniel Veivo Pettersson til SVT.

Etterforskningsleder Daniel Veivo Pettersson er sjef for påtalemyndigheten i Uddevalla i Sverige. Foto: Per Groth / Åklagarmyndigheten

Var hos kvinnen før hun døde

Kvinnen døde 2. november i fjor.

Mannen i 40-årene og en annen ansatt i hjemmetjenesten var til stede i leiligheten samme dag som hun ble funnet død.

De låste seg inn like før klokken 10.00. Et kvarter senere var tiltalte igjen alene hos 94-åringen, fordi den andre ansatte forlot leiligheten.

Ifølge påtalemyndigheten var det da han fant frem plastfolie og tok det rundt hodet på kvinnen, slik at hun ble kvalt.

Det viser dokumenter fra den svenske politi­etterforskningen, som NRK har fått tilgang til.

Teledata, GPS-en på arbeidsbilen og loggen på dørlåsen er blant de tekniske bevisene som knytter tiltalte til kvinnens leilighet på tidspunktet hun døde.

I tillegg er en video som skal vise drapet sentral, ifølge påtalemyndigheten.

Politiet har beslaglagt plastfolie og plastposer som de fant i en skuff i tiltaltes leilighet. NRK er ikke kjent med om plastfolien som skal ha blitt brukt til å ta livet av kvinnen stammer herfra eller ikke. Foto: Polisen

– Elsker at jeg filmet det

Bare timer etter kvinnen ble funnet død, skrev mannen i 40-årene med en venninne på Messenger.

Hun ønsket ham en god ettermiddag. Han svarte at de hadde hatt et dødsfall på jobben i dag, og at han for første gang hadde vært med på alle rutinene i etterkant av et dødsfall.

Noen timer senere tok samtalen en brå vending:

Tiltalte: Hypotetisk, kunne du blitt opphisset av makten ved å drepe noen som kanskje skjedde i dag? K Kvinne: Ja det kunne jeg blitt 🙈 Tiltalte: Okei ❤️ Hypotetisk skulle jeg ønsket å vise deg ❤️ K Kvinne: Vis meg ❤️

Deretter sendte han videoene som skal vise drapshandlingen.

En drøy halvtime senere sendte han enda en melding. I meldingen står det at han elsket at han filmet det.

Tiltalte: Jeg elsker at jeg filmet det ❤️ K Kvinne: Ja det forstår jeg! 😈❤️

Tekstmeldingene over er en rekonstruksjon av meldinger som er sendt mellom tiltalte og en av hans venninner. Meldingene er oversatt fra svensk til norsk.

Fikk ikke undersøkt liket

En annen ansatt fra hjemmetjenesten fant kvinnen sittende livløs i en lenestol i stuen rundt klokken 13.00 samme dag som hun døde.

Legen som undersøkte henne konkluderte senere med at hun døde av akutt sirkulasjonssvikt som følge av en luftveisinfeksjon.

Siden legen mente det var et naturlig dødsfall, ble 94-åringen kremert 20. november.

En drøy uke senere ble mannen i 40-årene pågrepet, mistenkt for drap.

Politiet har derfor ikke hatt mulighet til å undersøke liket for å finne ut hvordan kvinnen døde.

– I stedet bygger tiltalen på chatter, vitneopplysninger, innspilte samtaler og filmen, sier etterforskningsleder Pettersson til SVT.

Strömstad kommune har i overkant av 13.000 innbyggere. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Avdekket via Fortnite-gruppe

Tiltalte og venninnen var begge aktive i en gruppesamtale på Messenger.

Gruppen har rundt 20 medlemmer fra hele Sverige, som spiller videospillet Fortnite sammen.

Det var medlemmer fra denne gruppen som varslet politiet da de fikk høre om videoen.

I avhør har flere av dem fortalt at en person hadde sagt at tiltalte hadde sendt henne en video av at han drepte noen.

Nekter straffskyld

Mannen i 40-årene har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i slutten av november i fjor.

Han nekter straffskyld, men ifølge SVT erkjenner han å ha dekket til kvinnens luftveier.

Han har også innrømmet at det var han som filmet det som skal være kvinnens siste minutter i live, ifølge avisen.

– Min klient nekter fortsatt for at han er skyldig i drap. Utover det har vi ingen ytterligere kommentarer, skriver forsvareren i en e-post til Strömstads Tidning.

Politiet mener det ikke er sannsynlig at det er flere ofre i saken.

Rettssaken mot mannen starter tirsdag neste uke i tingretten i Uddevalla i Sverige.

