Mann tiltalt for å ha bestilt seksualisert barnedukke

Tidligere i år slo Kripos alarm etter at Tollvesenet hadde beslaglagt 21 seksualiserte barnedukker fra høsten 2016. Ifølge Kripos er det snakk om en ny trend, som etaten ser svært alvorlig på.

Dukkene, som er utformet som et barn og produsert for seksuell bruk, er bestilt på internett av norske menn i alderen 18 til 60 år i flere norske fylker.

I mai tok Oslo Statsadvokatembeter ut tiltale mot en Østfold-mann i 20-årene. Ifølge tiltalen skal mannen i oktober i fjor ha bestilt «en silikondukke med et seksualisert uttrykk, som i størrelse og utseende fremstår som et barn».

Politiadvokat Bjørn Rudningen Thune i Øst politidistrikt er aktor i saken når den skal opp i Fredrikstad tingrett i oktober.

– Så vidt jeg kan skjønne er det en av de første slike tiltalene som er tatt ut i Norge, sier Thune til NRK.

I mars i år slo Tollvesenet alarm, etter at det hadde blitt beslaglagt totalt 21 dukker som seksualiserer barn siden høsten 2016. Du trenger javascript for å se video. I mars i år slo Tollvesenet alarm, etter at det hadde blitt beslaglagt totalt 21 dukker som seksualiserer barn siden høsten 2016.

30 norske menn

Axel Wilhelm Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos, bekrefter at det så vidt Kripos vet foreløpig ikke har falt noen dommer i norsk rettsvesen som gjelder bestilling av dukker som seksualiserer barn. Saken i Østfold skal også være den første der det er tatt ut tiltale.

Due sier Kripos per nå har informasjon om saker mot 30 norske menn som skal ha bestilt overgrepsdukker av denne typen.

– I flere av sakene er det gjort beslag hjemme hos mennene som bekrefter at de har en seksuell interesse for barn, sier Due til NRK.

Ifølge Due har Kripos, gjennom Europol, kontakt med flere europeiske land om problematikken. I juni i år ble en mann dømt til to år og åtte måneders fengsel, det som antas å være den første saken av sitt slag i Storbritannia, ifølge The Guardian.

Kan gi ubetinget fengsel

Østfold-mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 311, som omhandler materiale som seksualiserer barn. Mannen skal også ha oppbevart 1606 bilder og 26 filmsnutter med overgrepsmateriale.

Påtaleansvarlig Bjørn Rudningen Thune i Øst politidistrikt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Paragrafen, som altså omfatter både dukkebestillingen og overgrepsmaterialet, har en øvre strafferamme på fengsel i inntil tre år.

Politiadvokat Thune vil ikke forhåndsprosedere saken, men sier på generelt grunnlag at det er snakk om en alvorlig sak og at bestillingen av dukken alene kan medføre ubetinget fengsel.

– Dette med en dukke, altså en tredimensjonal fremstilling av et barn, er ikke eksplisitt tatt inn i forarbeidende til straffeloven. Det har vært gitt bøter når det gjelder fremstilling av barn i tegnet form tidligere, men vi mener dette er et mer kvalifisert forhold.

Han påpeker at det er lite rettspraksis på området, og at det til syvende og sist er opp til retten å vurdere hva som er en passende straff.

– Aktivt forsett

Saken mot Østfold-mannen er ikke den eneste pågående straffesaken mot norske menn som har bestilt overgrepsdukker på internett. Vest politidistrikt har tidligere opplyst at de har fire slike saker til behandling.

NRK får opplyst at aktuelle dukkene ofte markedsføres med bilder av barn på lekeplasser og betegnelsen «child sex doll».

– Dette er dukker som koster i rundt 20.000 – 30.000 kroner, og vi mener det viser et aktivt forsett når man oppsøkt et nettsted og bestilt noe i denne prisklassen, sier Thune generelt om dukkene.

Østfold-mannen er også tiltalt for to tilfeller av seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år. Dette fordi han skal ha sendt meldinger med seksuelt forhold til en jente, og smugfilmet en annen.

Mannens forsvarer Lars Dahlback opplyser at han så vidt har snakket med sin klient om saken. Dahlback sier han på det nåværende tidspunkt ikke kan kommentere hvordan mannen stiller seg til tiltalen.