Knivstikkingen skal ha skjedd i nordre bydel. Politiet ble varslet litt før klokka 6, melder Moss Avis. Politiet rykket ut til stedet med flere patruljer og hundeekvipasjer.

– Vi ble oppringt av en person som mente han fikk en knivstukket mann på døra. Mannen i 60-årene har formentlig blitt overfalt av to maskerte menn og fått flere knivstikk, sier operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt til VG.

Den skadde mannen er kjørt til sykehus med det som ikke fremstår som alvorlige skader, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

– Det fremstår som en knivstikking, men vi er usikre på hva slags våpen som er brukt, sier innsatsleder Sindre Dahlstrøm til Moss Avis.

Politiet sier at de leter etter to gjerningspersoner som skal ha vært maskert under knivstikkingen. Politiet ønsker tips fra personer som har vært i nærheten av Skredderveien i Moss fra sent onsdag kveld til klokken seks torsdag morgen.