Mann stoppet med øl

Tollere fant 538 liter øl i en polsk bil som ble stanset ved Solbergkrysset på E6 i Sarpsborg ved sekstiden imorges. De fattet interesse for bilen da den passerte grensen, og fulgte etter. Det viste seg at bilen, som var utstyrt med oppstivede fjærer, hadde falske nummerskilt. Den polske føreren er tatt for lignende forhold tidligere.