Mann slått ned i Halden

Hendelsen fant sted nær inngangspartiet til en russefest på Fredriksten festning. I dette området har det gjennom helgen og natten vært mye folk, både russ og andre.

Ifølge politiet i Østfold er det ingen mistanke om at noen av de involverte er russ.

– Det er en mann i 20-årene som er slått ned, såpass alvorlig at han var bevisstløs i flere minutter og omfanget av volden tilsier at han fikk alvorlig kroppsskade. Han ble tatt hånd av helsepersonell på stedet, og deretter ble han hentet av luftambulanse. Da var han ved bevissthet, sier operasjonsleder Paul Horne i Øst politidistrikt til NTB.

Leter etter flere gjerningspersoner

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 23.08 lørdag kveld.

Søndag morgen forteller politiet at de siste rapportene fra sykehuset sier at offerets situasjon er stabil, og at han ikke har livstruende eller alvorlige skader.

Politiet at de har igangsatt etterforskning og tror det dreier seg om to gjerningspersoner.

– To personer skal være gjenkjent, og vi har identiteten på disse. Vi jobber med å få dem pågrepet. Det er ikke snakk om russ, sier operasjonsleder Villy Meier.

Tatt med narkotika

Det var ventet rundt 8000 russ til landstreffet på festningen i Halden, og i løpet av natten har politiet hatt flere oppdrag knyttet til russetreffet der andre enn russen selv har skapt problemer, skriver politiet på Twitter.

Først ble en 15 år gammel jente bortvist fra det avsperrede området litt over midnatt.

Deretter ble fire personer i 20-årene bortvist ved halv to-tiden. Også klokken halv tre melder politiet at en person i 20-årene ble bortvist fra området.

Ved to anledninger ble også personer i 20-årene tatt med narkotika på og utenfor området.