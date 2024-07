Mann skutt med elektrosjokkvåpen i Askim

Et håndholdt våpen som gir elektrisk støt som skal forstyrre sentralnervesystemet slik at offeret paralyseres midlertidig. Elektrosjokket gir ukontrollerte muskelsammentrekninger

Elektrosjokkvåpenet finnes hovedsakelig i to typer: En som kan brukes nært, manuelt på offeret, eller fra avstand ved at to piler med ledninger festet til skytes ut av våpenet

De kalles ofte tasere etter den kjente produsenten Taser

Det er forbudt å eie, selge eller skaffe seg et slikt våpen i Norge uten spesiell tillatelse.