Mann omkom i trafikkulykke i Halden

Politiet fikk melding om ulykken klokka 6.16 fredag morgen. De to bilene hadde kollidert på riksvei 204 i Halden, mellom rundkjøringen ved Svinesundsparken og avkjøringen til Svinesund.

Det ble raskt klart at ulykken var alvorlig.

– Det var en front mot front-kollisjon. Føreren av personbilen, en yngre mann, har omkommet, sier innsatsleder i Øst politidistrikt Johnny Sannes.

Føreren av lastebilen kom fra ulykken uten fysiske skader. Politiet kan ennå ikke si så mye om årsaken til ulykken.

– Det ser ut som at den ene bilen har kommet over i motgående kjørebane, men vi holder på med tekniske undersøkelser for å få fakta på det rene, sier Sannes.

Veien er stengt og det kommer den trolig til å være i flere timer.

– Det skal gjøres omfattende undersøkelser og det er for tidlig å si når veien kan åpnes igjen, avslutter Sannes.

Etterforskere fra politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på stedet.