Torsdag ble mannen i 50-årene som er siktet for drapet på kjæresten sin på en campingplass i Aremark avhørt av politiet.

Der kom det frem at han erkjenner straffskyld for drapet. Det opplyser hans forsvarer Ann Turid Bugge til NRK.

– Han er svært fortvilet og lei seg. Det sier seg vel nesten selv, sier Bugge.

Forsvareren vil ikke gå inn på hva mannen i 50-årene har forklart i avhør.

Hun bekrefter at det ble gjennomført en innledende undersøkelse av siktedes psykiske tilstand torsdag.

Politiet har beslaglagt en kniv, som de mener er det antatte drapsvåpenet. Den er sendt til Kripos for videre undersøkelser.

Siktede varslet politiet

En nabo på campingplassen har tidligere sagt til NRK at siktede fortalte at han hadde drept kvinnen i 60-årene.

Siktede varslet selv politiet om knivstikkingen.

Han ble pågrepet på campingplassen kort tid senere. Nå sitter han varetektsfengslet.

Politiets krimteknikere jobbet på åstedet tirsdag kveld. Foto: TIPSER.NO / Daniel D.Laabak

Etterlater seg tre barn

Avdøde og siktede hadde hatt et forhold i «noe tid» før hun ble funnet død, ifølge bistandsadvokat Anders Frydenberg.

Han representerer de etterlatte. Kvinnen i 60-årene etterlater seg en mor og tre barn fra tidligere forhold.

– Avdødes barn er av den opplevelse at det var et harmonisk forhold og at de hadde det godt med hverandre, uttalte Frydenberg torsdag.

Forsvarer Ann Turid Bugge opplyser at siktede og offeret har kjent hverandre i cirka tre år.

Tidligere straffedømt

Mannen i 50-årene er tidligere dømt for flere tilfeller av vold og trusler. Han er også dømt for mindre tyverier og narkotikakriminalitet.

Flere av forholdene ligger langt tilbake i tid.

– De tidligere forholdene er totalt irrelevant sett opp mot denne saken her. Det er spekulasjoner i noe som er helt uinteressant og lite relevant for saken, sier forsvarer Bugge.

Campingdrapet i Aremark er den 26. drapssaken i Norge i år.

I snitt har 29 mennesker blitt drept årlig de siste ti årene. Hittil i år har 30 personer blitt drept.