Mann i 40-årene varetektsfengslet for drapsforsøk på norsk par

– Han innrømmer at han var på stedet, og har redegjort for hva han mener har skjedd. Men jeg vil ikke gå inn på forklaringen hans, sier etterforskningssjef Jonas Wendel hos politiet i Arvika.

Det var sist mandag at et norsk ektepar på handletur til Töcksfors nær den norske grensa på Ørje opplevde den skremmende opplevelsen.

De to ble først oppsøkt av to personer utenfor kjøpesenteret. De søkte ly inne i en butikk, og en mann kom etter dem og kastet øks etter kvinnen. Deretter skal de ifølge kvinnens ektemann Egon Sølvgren ha angrepet ham med kniv.

Siktet for drapsforsøk

Ingen av de to ble alvorlig fysisk skadet. Likevel mener politiet det er skjellig grunn til mistanke, og Värmlands tingrett har varetektsfengslet mannen i slutten av 40-årene i to uker.

– Mannen er siktet for drapsforsøk, forsøk på grov mishandling og for biltyveri. Det er en mann som er kjent for oss fra tidligere, sier Wendel.

En kvinne som også ble tatt, er sluppet fra politiets varetekt. Hun er fortsatt mistenkt for å ha deltatt, opplyser han.

Ikke flere gjerningspersoner

I tiden etter at saken ble kjent, ble det meldt at politiet jaktet på tre mistenkte personer. Slik er det imidlertid ikke lenger.

– Vi leter ikke lenger etter flere gjerningspersoner. Vi føler oss trygge på at det er disse to, sier Wendel.

Sølvgren fortalte til NRK sist uke at det var en mann og en kvinne involvert i angrepet. Det var også en hund sammen med de to.

Politiet ønsker ikke å opplyse hva de tror kan være mulige motiv for angrepet.