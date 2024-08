Krimteknikere er nå på plass på turstien i Moss hvor mannen i 20-årene ble funnet.

Innsatsleder i Øst politidistrikt Pål Thommasen sier de ble varslet om mannen klokka 08.20.

– Vi fikk melding via AMK om at det var gjort funn av en livløs person på gangstien her inne. Ambulanse og politi ble sendt til stedet.

–Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men dessverre ble personen erklært død, sier innsatslederen.

Ingen klar dødsårsak

Det var en forbipasserende som fant mannen og varslet nødetatene. Omstendigheten rundt åstedet gjør at politiet anser det som et mistenkelig dødsfall.

Innsatsleder i Øst politidistrikt Pål Thomassen Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Og med omstendigheter mener jeg at han er funnet alene utendørs. Det er en voksen mann, men ikke en eldre mann. Det er ingen klar årsak til at vedkommende har dødd, og da velger vi å iverksette etterforskning for å søke å finne ut av det.

Er det noen andre som har sett eller hørt hendelsen?

– Vi etterforsker nå, både taktisk og teknisk som nevnt, ved at det kommer krimteknikere til stedet. Det vil bli gjort avhør av de som fant vedkommende. Utover det er vi ikke kjent med at noen har sett eller hørt noe om det, men hvis noen har opplysninger, så er det bra om de kan ta kontakt med Øst politidistrikt, sier innsatslederen.

Mannen er identifisert

Politiet opplyser at den avdøde er fra området og at pårørende er varslet.

Åstedet er nå sperret av og avdøde blir sendt til obduksjon.