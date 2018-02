Mann dømt til tolv års fengsel for voldtekt av datter

Østfoldingen sto tiltalt for grove seksuelle overgrep mot datteren fra hun var sju år til hun i 2015 var 16 år. I Moss tingrett i fjor ble mannen dømt til tolv års fengsel, men dommen ble anket.

I Borgarting lagmannsrett ble han dømt for to voldtekter og gjentatte seksuelle overgrep, og her ble fengselsstraffen skjerpet med tre måneder sammenlignet med tingrettens dom.

Datteren er i dag ufør, og ifølge dommen mener psykologer at hun vil trenge profesjonell hjelp store deler av livet.

Aktor, konstituert statsadvokat Monica Krag Pettersen, la ned påstand om fengsel i 13 og et halvt år. Mannen erklærte seg ikke skyldig i noen former for overgrep.

– Min klient er svært skuffet over dommen, han fastholder at han er uskyldig, sier mannens forsvarer Unni Fries til NRK.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale datteren drøyt 1,1 millioner kroner i oppreisnings- og menerstatning. Han må også betale drøyt 1,6 millioner kroner til datteren på grunn av hennes fremtidige inntektstap som følge av overgrepene.

– Det er ikke anledning til å anke bevisvurderingen over skyldspørsmålet til høyesterett, og den vil derfor ikke bli anket, kommenterer Fries.