Drepte to papegøyer med kniv: Dømt for fugledrap, bilran og trusler

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • En mann i 20-årene er dømt til fengsel i to år og tre måneder for grovt ran, trusler mot politiet og brudd på dyrevernloven etter å ha drept to papegøyer, stjålet en varebil og truet politiet.

• Under pågripelsen ble han skutt i begge lår av politiet, som hevder han kastet kniven mot dem.

• Mannen er også dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisning til mannen han fraranet varebilen.

• Det er ikke kjent om noen av partene anker dommen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

8. november 2023 knivstakk en mann i 20-årene to papegøyer han skulle passe i en leilighet på Mysen. Mannen drepte fuglene med en vanlig kjøkkenkniv fra Ikea.

Tre timer senere truet mannen til seg en varebil, før han kjørte ut på et jorde i Askim. Da politiet kom til stedet, fikk de ikke kontakt med ham.

Til slutt skjøt politiet mannen i låret, slik at han kastet kniven. Mannen hevdet at han kastet kniven som en reflekshandling. Politiet mener han kastet kniven med hard kraft mot dem. Derfor ble han også skutt i det andre låret.

Mannen er i Follo og Nordre Østfold tingrett dømt til fengsel i to år og tre måneder for grovt ran, trusler mot politiet og brudd på dyrevernloven.

Politiet la ned påstand om en noe strengere straff på tre år.

– Vi konstaterer at tingretten har fulgt oss når det gjelder skyldspørsmålet for alle postene. Tingretten har vurdert straffeutmålingen litt annerledes. Det går på at man har vektlagt tilståelsen litt ulikt, sier påtaleadvokat Sara Westgaard Torgersen til NRK.

VG omtalte dommen først.

Spesialenheten har etterforsket politiets håndtering av situasjonen, men det er ikke tatt noen avgjørelse i saken. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Spesialenheten etterforsker

Mannen erkjente straffskyld for alle tiltalepunktene, men benektet at han kastet kniven mot politibetjentene. Tingretten mener det ikke er bevist at kniven ble kastet mot politiet.

– Han er dømt for å ha truet med kniv, men ikke for å ha kastet kniven mot politiet, fastslår Torgersen.

Mannens forsvarer Vegard Lien sier til NRK at han ikke vil kommentere saken etter ønske fra sin klient.

I dommen kommer det frem at den domfelte etter fugledrapene selv ringte politiet. Da oppga han at en nabo hadde drept to fugler. Politiet rykket ikke ut.

Spesialenheten for politisaker har etterforsket om politiet gjorde noe straffbart da mannen i 20-årene ble skutt. Ifølge VG er saken oversendt sjefen for Spesialenheten for videre behandling og påtaleavgjørelse.

Krimteknikere arbeidet på jordet i Askim etter hendelsen. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Bilfører ble livredd

Mannen i 20-årene ble også dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisning til mannen som ble fraranet varebilen. En mann i 60-årene hadde kjørt fra Oslo til Mysen, og var i ferd med å laste ut av bilen, da han ble oppsøkt av tiltalte.

Bilføreren ble livredd, kom det frem i retten.

Bilføreren fikk et slag i ansiktet, mistet balansen og falt bakover. Han ble deretter truet med kniv til å gi fra seg bilnøkkelen, kommer det frem i dommen.

– Fornærmede hadde nærmest dødsangst der han lå mens tiltalte sto over ham og viftet med en kniv med blod på, sa bistandsadvokat Thor Anders Smith Hoen i sin prosedyre.

Bistandsadvokaten ønsker ikke å kommentere dommen ovenfor NRK mandag.

Tidligere straffedømt

Den dømte mannen er i starten av 20-årene og er tidligere straffedømt flere ganger.

I 2022 ble han dømt til to års fengsel for grov vold og trusler. I dommen kommer det frem at mannen i 20-årene fulgte etter en tilfeldig mann og hans to år gamle sønn hjem til deres bolig. Utenfor boligen ba han faren om å skaffe ham en bil, og løftet opp barnet så det begynte å gråte.

Først etter 30 sekunder slapp han barnet, fordi han innså at han ikke kom til å få tak i noen bil, ifølge den tidligere dommen.

Det er ikke kjent om noen av partene anker dommen.