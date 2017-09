Mange på folkemøte i Aremark

Aremarkinger stod i går i kø for å skrive seg på lista for å få hjelp av advokat. De vil ha hjelpt til å vurdere om kommunen kan kreve dem for cirka nitten tusen kroner. Totalt har 130 av innbyggerne fått krav om å betale tilknytningsavgift til et privat vannverk kommunen har overtatt. Men etter opplysninger som kom frem på et folkemøte i går, mener advokat Marion Norderhaug det er grunn til å vurdere om kravet er foreldet.