– Jeg booket konfirmasjonslokalet for tre-fire år siden. Men antallet gjester ballet på seg, og jeg måtte ha noe større. Så nå har vi fått låne kantina på jobben til moren min.

Jessica Blankenberg er ikke den verste. Hun har konfirmant til våren, og selv om det fortsatt er et par måneder til, har hun vært i konfirmasjonsmodus lenge.

– Konfirmasjonskake, sjokoladekake, pavlova, snickerskake, iskake, cupcakes, ostekake og fruktfat, ramser hun opp.

Kakene er viktigst

Foran henne på bordet er konfirmasjonsboken med oversikt over hvem som skal bake hva, og på PC-en har hun inspirasjonssiden Pinterest, hvor brukerne kan lagre ting de finner på internett til senere.

Blankenberg har laget seg en huskeliste, så hun er sikker på at alt skal være på plass til konfirmasjonen. Foto: Lotte Olsen / NRK

–​ Sju kaker? Til 37 gjester?

– Jeg skjønner at det kanskje blir litt i overkant. Men for meg er kakene viktigere enn maten, ler Blankenberg.

Men maten har hun også på alle måter kontroll på. Rettene til tapas- og koldtbordet er nøye fordelt mellom henne og konfirmantpappaen, og skal sørge for at gjestene er gode og mette før kakebordet åpnes.

Budsjett: Opptil 30.000,-

Det kommersielle nettstedet Konfirmasjonsweb har satt opp budsjettforslag som gir en prislapp på 25.000-30.000 kroner hvis man skal ha catering, invitasjoner, bordkort, bordpynt og fotograf, til en konfirmasjon med femti gjester. Men de skriver også at det er fullt mulig å ha konfirmasjonen hjemme for fem tusen kroner.

Drifa Jonsdottir ved Festiviteten i Sarpsborg. Foto: Lotte Olsen/NRK

I tillegg kommer en eventuell bunad. Prislapp: 20.000-30.000 kroner.

– Hit kommer dem som vil slippe å gjøre så mye selv, Men selv de kommer hit minst et par ganger for å planlegge og avtale hvordan de vil ha det, sier Drifa Jonsdottir, som er ansvarlig for konfirmasjoner på Festiviteten i Sarpsborg.

Restauranten har tre selskapslokaler som nærmest er fullbooket med brylluper og konfirmasjoner fremover.

– Den største forskjellen på brylluper og konfirmasjoner er vel alkoholen, ler Jonsdottir.

Prismessig havner restaurantkonfirmasjonen på 400-500 kroner per kuvert. I tillegg kommer kaffe og kaker.

I fjor brukte norske foreldre i snitt 10.500 kroner kun på gaven til konfirmanten, ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos for DNB.

Kristin Lundeby Skagevang har jobbet med blomster i 30 år. Hun har lagt merke til at konfirmanten selv har hatt mye å si de siste årene. Foto: Lotte Olsen/NRK

– Opptatt av temaer

Blomsterdekoratør Kristin Lunde Skagevang ved Råde Blomster har jobbet 30 år i bransjen. Hun mener å se en klar utvikling i fokuset på konfirmasjoner.

– Folk er opptatt av temaer. Før var det foreldrene som bestemte hvordan dekorasjon og farger skulle være. Men nå er også konfirmanten selv opptatt av slikt, sier hun.

Marie Haakenstad er konfirmant i år. Hun er selv opptatt av hvordan dagen skal være. Foto: Tomas Berger/NRK

Skagevang mener at det ikke er blomster som er den største utgiftsposten, men at det er en pakke med dekorasjoner som i sum blir omfattende.

– Ofte kommer mammaene hit og har bestemt seg. Men så sier konfirmanten imot. De vil ha en pakke der det skal være mest mulig gjennomført, forteller hun.

Konfirmant Marie Haakenstad kjenner seg igjen i påstanden om at ungdommen selv vil være med på å bestemme hvordan dagen skal være.

– Jeg er veldig opptatt av at det blir sånn som jeg vil ha det, for det er jo min fest. Jeg har lyst til å ha strandtema. Det koster mye, så jeg er veldig takknemlig, sier hun