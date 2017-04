I påska velger mange å reise på fjellet, på hytta eller på besøk til familie. Men ikke alle har denne muligheten. Lisbeth Meidell, kommunikasjonsansvarlig i Kirkens SOS i Norge sier at mange kan oppleve påska som mer ensom enn andre høytider.

– Vi har etter hvert blitt flinke til å ta vare på hverandre i julehøytiden. Det arrangeres middager og sammenkomster. Folk inviterer ikke bare familie, men også bekjente, og personer de vet er ensomme. Men i påsken er vi ikke like flinke til det, sier hun.

Alene i flere dager

Meidell sier at mange blir sittende helt alene hele påsken.

– Flere er avhengige av en støttekontakt, hjemmehjelp, noen som kommer på besøk for å handle og prate litt. Problemet er at disse kanskje har tatt påskeferie. Det samme gjelder fastlegen, sier hun.

Meidell sier at flere benytter seg av Kirkens SOS tjenester. De har døgnåpen telefon, meldingstjeneste og en chat. De har 1000 frivillige medarbeidere fordelt rundt i landet på 12 lokalkontor.

– Hver dag ringer det omtrent 500 personer. Det hender vi har litt større pågang i påsken, men de som ringer sier de er ekstra tungt i denne perioden. Det er vanskelig fordi de blir minnet på at de er i en vanskelig situasjon, opplyser Meidell.

Illustrasjon: Ikke alle har familie og venner å ringe til og kan oppleve høytider som ekstra vanskelig. Foto: Torstein Ihle / Kirkens SOS

Ensomhet hele året

Seniorrådgiver i Røde Kors, Einar Grøndalen, sier at deres frivillige er i aksjon i påska.

– Besøkstjenesten tar ikke ferie. Men vi er glade for at folk kan ringe til Kirkens SOS, for vi har ikke en akutt tjeneste. Vi tenker langsiktig, og bruker tid på å finne besøksvenner som passer, sier han.

Grøndalen poengterer at mange er ensomme hele året, men at høytider kan være ekstra tung.

– Da blir man minnet på det man kanskje mangler, men som andre har, nemlig verdien av å være del av noe, sier han.

Han sier det er forskjellige grader av ensomhet.

– Ensomhet er en subjektiv følelse, det er noe alle kan kjenne på. Men det er forskjellig alvor i det. Hvis man er student i en fremmed by, kan man kjenne seg ensom. Det er trist, men det er ikke samme type ensomhet som en gammel person som har mistet alle rundt seg føler, sier han.

Ikke alle har mulighet til å komme seg på påskefjellet og blir sittende hjemme alene. Kirkens SOS og Røde Kors oppfordrer folk til å huske på andre som kan være ensomme. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Små gleder gjør en stor forskjell

Meidell sier det ikke skal så mye til for å glede andre.

– Det kan være å invitere noen inn på middag, sende et påskekort, eller ta en telefon til noen man vet sitter litt alene. Og man må heller ikke glemme at et smil kan gjøre dagen til et annet menneske mye bedre, sier hun.