Mange bilbranner kunne vært unngått

Tall fra Finans Norge viser at totalt har 2535 motorvogner ble skadet i bilbranner i løpet av årets ni første måneder.

Forsikringsselskapene måtte utbetale 175 millioner kroner etter bilbranner. Det gir en økning på nesten 17 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Noen biler brenner av seg selv. Det kan for eksempel være ulykker, eller av og til tekniske feil, men en god del bilbranner er også påsatt, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Bare i løpet av fredag ettermiddag har det brent i flere biler over hele landet.

En lastebil stod i full fyr på E6 ved Rygge. Bilen ble totalskadet og veien ble stengt i retning Oslo. Samtidig tok det fyr i en personbil på Borgenhaugen i Sarpsborg.

Tidligere i dag også full fyr i frontpartiet på en bil på Bøstad i Lofoten, og brann i en bil i Vennesla.

– En bil brenner ikke av seg selv

Av brannene som starter etter tekniske feil eller lignende kan mange unngås med bedre vedlikehold, mener brannsjef i Fredrikstad, Stein Didrik Laache.

– Det er nærliggende å tro at hvis man er bedre på vedlikehold så vil det bli færre branner. En bil brenner ikke av seg selv, så alt kan forebygges, sier han.

– Det er viktig at man følger opp serviceintervallet, slik at man får vekk eventuelle feil i elektronikken. Man bør også følge opp motoren og se til at slanger sitter forskriftsmessig korrekt, sier han.

Mange branner starter i motorrommet, der det tar fyr i for eksempel olje, forteller brannsjefen.

– Derfor bør gjøre rent i motorrommet med jevne mellomrom.

En lastebil brant kraftig på E6 ved Rygge flyplass i Østfold. Foto: HEIDI SIVERTZEN-OKSMO / NRK

Økning i utbetalingen

Finans Norges oversikt viser at det også har vært en økning gjennom de siste årene i hvor mye penger forsikringsselskapene må ut med etter bilbranner. Dette har sine grunner mener Neverdal.

– Her er nok en god del relatert til at vi har stadig finere og mer kostbare biler. Bilparken øker jo også noe, sier hun.

Det å slukke bilbranner har også blitt mer utfordrende for brannvesenet. Grunnen til dette er at det er flere og flere elbiler på veien.

– En vanlig bil, enten bensin eller diesel, er relativt enkelt å slukke. Elbiler er mer utfordrende på grunn av batteriene og energiene de gir, sier Laache.

Dersom bilen din skulle begynne å brenne under kjøring så har brannsjefen en klar oppfordring.

– Man må prøve å bevare fatningen. Få ned hastigheten, kom deg ut av trafikken og evakuer bilen. Helsen kommer først, så får bilen komme i andre rekke.