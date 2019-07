Malte feil vegg - ødela del av kunstverk

Ideen om å pynte veggen kom da den eldste delen av skolen ble revet og det dukket opp en ny fasade.

Den argentinske «urban art»-kunstneren Graciela Gonçalves Da Silva ble hentet inn for å male det enorme veggmaleriet, som sto klart til 17. mai-feiringen ved skolen.

Prisen på kunstverket var 130.000 kroner, og barna ved skolen var fulle av beundring da det sto ferdig.

– Jeg har lyst til å ta på bildet og prøve å klemme det. Men jeg går bare helt nærme, ikke helt inntil. For jeg har ikke lyst til å ødelegge det. Det er veldig dumt hvis malingen går bort, sa en av barneskolens elever til Moss Avis i forbindelse med avdukingen.

Malerfirmaet: – Ikke noe gøy

En måned senere var det nettopp det som skjedde. Kommunen leide inn et malerfirma for å male en murvegg på skolen. Men ved en feil var det deler av kunstverket på veggen ved siden av som ble malt over.

– En av lærerne ringte til meg og var litt stresset. Man blir jo det når det har kommet en kunstner fra Argentina for å male en vegg, og folk blir kjempeglade for det, også blir det malt over igjen rett etterpå, sier eiendomssjef Liza Staee i Rygge kommune.

Denne delen av kunstverket ble malt over med hvit maling ved en feil. Foto: Privat

Rundt en tredjedel av veggkunsten ble malt over, men deler av den synes fremdeles så vidt gjennom det nye laget med maling.

Daglig leder i selskapet som sto for malejobben forklarer at det har skjedd en misforståelse.

– Det var en misforståelse da malingen begynte. Det er ikke noe gøy for dem som jobbet hardt en hel helg med dette malerarbeidet, og det ble kjapt en enighet om at dette selvfølgelig skal dekkes av oss, sier han.

Bildet til venstre er av kunstverket før det ble malt over. Delen som ble malt hvit er helt til høyre i bildet. Privat/Sebastian Nordli/NRK

Kommunen ser humoren i feilen

Også eiendomssjef Liza Staee beskriver det hele som en misforståelse og et hendelig uhell.

– Det er jo kjipt at det har skjedd. Men det har vært en kommunikasjonssvikt her. Vi må dele på ansvaret, for vi har åpenbart ikke vært tydelige nok, vi heller, sier hun.

Eiendomssjef Liza Staae i Rygge kommune sier at hun ser humoren i tabben som har skjedd. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Staee forteller at kunstneren fra Argentina har fått beskjed om glippen, og hun har sagt seg villig til å komme tilbake til Rygge for å male på nytt.

Eiendomssjefen understreker at kommunen har hatt et godt samarbeid med firmaet tidligere og at de har en god tone med malerfirmaet.

– Vi ser jo humoren i dette også. Vi har ledd litt av det internt. Det er sånt som kan skje og vi er veldig vant til at det kan bli misforståelser iblant, men dette var toppen.