Målløs første periode på Hamar

Den femte kvartfinalekampen i sluttspillet i ishockey spilles på Hamar i kveld. Sparta har vunnet to bortekamper mot Storhamar, mens Storhamar har vunnet to bortekamper i Sarpsborg. Kvartfinaleserien spilles som best av syv kamper. Etter første periode er stillingen 0–0 på Hamar.